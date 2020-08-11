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Объединение усилий российских поисковиков: под Калугой стартовала экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

Роман Захаров
16:09 11.08.2020
Одной из основных задач мероприятия является выработка общих подходов к полевой и архивной работе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Церемония открытия крупнейшей в России военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» состоялась 11 августа. Более 600 человек – поисковики 25 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона МО РФ, собрались в Барятинском районе Калужской области, близ деревни Цветовка.

Одна из главных задач мероприятия – объединение усилий поисковиков со всей России, выработка общих подходов к полевой и архивной работе. С приветственным словом выступила ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Для нас это особая экспедиция — экспедиция, в которой собираются те, для кого она первая; те, у кого за спиной тридцатилетний поисковый стаж. Мы собираемся здесь все вместе для того, чтобы поучиться друг у друга. Мы собираемся здесь из разных уголков нашей Родины для того, чтобы обменяться опытом, поделиться тем, что нас волнует, обсудить, куда нам двигаться дальше. Мы собираемся здесь для того, чтобы поработать ради наших защитников Отечества, ради тех, кто не дожил, ради тех, кто не построил, не написал книг, не выучился, не сочинил песню. У кого-то из них уже были семьи, которые их ждали; кто-то не успел создать семью», - сказала она.

Цунаева добавила, что все, кто пришел на церемонию является одной большой семьей, которая «выжила и живет благодаря защитникам; благодаря тем, кто 75 лет назад победил».

«Мы их наследники. Мы должны радоваться жизни, мы должны созидать, учиться, работать, рожать детей, строить, летать в космос. Потому что этого хотели они, потому что у них этого не получилось. Если мы сейчас не будем все вместе, то все, ради чего сражались они, наши победители, было напрасно. Я от всей души поздравляю нас с тем, что несмотря на все сложности, наш «Фронт» начинается. Поздравляю командиров и бойцов, которые смогли приехать на фронт. Желаю нам всем удачи. Чтобы каждый боец нашего "Фронта" нашел всего бойца. И чтобы у каждого бойца был медальон, и мы смогли прочитать имя», - заключила ответственный секретарь «Поискового движения России».

Впервые проект «Фронт» был запущен в 2014 году именно здесь, близ деревни Цветовка. За 6 лет работы в двадцати экспедициях приняли участие более 10 тысяч поисковиков со всей страны и стран ближнего зарубежья.

«Из года в год мы встречаемся здесь на Калужской земле. Спасибо вам, что вы, несмотря на личные дела, находите время и делаете благородную миссию. В этом году впервые на территории Зайцевой горы мы зажгли вечный огонь. Теперь каждый желающий может почтить память на территории захоронения Зайцевой горы», - поделился глава администрации Барятинского муниципального района Андрей Хохлов.

Юные добровольцы примут участие в учебной программе «Школа поисковика». Впервые обучение будет проходит в онлайн и офлайн режиме. Молодые поисковики научатся работать с базами данных, обращаться с щупом и металлодетектором, читать солдатские медальоны, работать со справочной базой Всероссийского информационно-поискового центра.

Михаил Артамонов, начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области, также выступил с приветственным словом перед участниками фронта.

«Мы, наши родители, дети, должны знать и помнить о тех страшных событиях, которые не должны повториться: о том, что здесь происходило, о том, сколько человек отдало жизнь за нашу свободу. Сегодня мы видим много попыток переписать историю. И здесь ваша работа в авангарде той деятельности по сохранению исторической памяти, справедливости», - сказал Артамонов.

В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой войска 50-й Армии отбросили противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому шоссе. Здесь в районе высоты 269,8 «Зайцева гора» советские войска столкнулась с глубокоэшелонированной обороной противника – бои на этом участке продолжались до марта 1943 года.  В сражениях полегло более 100 тысяч советских солдат и офицеров.

Экспедиция организована Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» в рамках проекта «Фронт» совместно с Министерством обороны РФ и Федеральным агентством по делам молодежи, при поддержке Правительства Калужской области, журнала «Военная археология», Роспатриотцентра и Росмолодежи.

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