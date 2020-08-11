Названы симптомы нового опасного вируса из Китая

Скачки температуры до 39 градусов, головная боль, ломота в теле - симптомы нового вируса SFTS, зафиксированного в Китае. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Кроме того, он сообщил, что из-за нового вируса может развиться синдром тромбоцитопении.

«Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Болибок предупредил, что при данном вирусе кровотечение, произошедшее в почке или головном мозге, может привести к смерти.

Вспышку нового вируса SFTS выявили в Китае. Заболевание зафиксировали у 60 человек, 7 из которых скончались. В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ данной инфекции не выявлено.