Названы продукты, улучшающие настроение

Шоколад и бананы способны улучшить настроение. В этом уверены врачи и эксперты в области питания. По их мнению, некоторые продукты напрямую стимулируют мозг и эндокринную систему. Об этом заявила нейропсихолог Ирина Хвингия.

Помимо плитки шоколада и связки бананов, приподнять моральный дух и настроение помогут жирные сорта рыбы, так как в них в изобилии содержится йод. В список стимулирующих продуктов можно отнести морскую капусту и орехи, сообщила эксперт в интервью радио Sputnik.

По ее словам, морская капуста стимулирует работу надпочечников, выделяющих адреналин и норадреналин, а 50 граммов грецких орехов или фисташек способны зарядить позитивом на весь день.

Есть и те продукты, употребление которых способно испортить настроение. Первое место в списке занимают энергетические напитки. Входящий в их состав таурин «роняет» общий тонус после кратковременной эйфории. При этом, энергетические напитки вредят сердечной мышце, так как одна банка равна десятку чашек крепкого кофе.