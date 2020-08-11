Минздрав призвал не отказываться от санитайзеров и масок после вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции не избавляет граждан от необходимости соблюдать необходимы меры предосторожности - дезинфицировать руки, носить одноразовые медицинские маски и резиновые перчатки, а также соблюдать меры социального дистанцирования. Об этом напомнил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«Вакцинация будет одним из тех элементов, который безусловно создаст надежную защиту здоровья наших сограждан, в том числе и от коронавирусной инфекции. Но мы должны помнить, что не все зависит только лишь от вакцины, многое зависит от нас самих - от форм поведенческого иммунитета», - цитирует ТАСС слова Салагая.

Ранее президент России Владимир Путин официально заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Лекарство хранится в двух ампулах с синей и красной крышками, препарат из них необходимо вводить поочередно. По словам специалистов, это позволяет сформировать длительный иммунитет до двух лет.

Доклинические исследования вакцины прошли в центре Гамалеи Минздрава России и в 48-м НИИ Министерства обороны, клинические - в Сеченовском институте и филиале главного военного госпиталя имени Бурденко. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.