СМИ: Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Из-за произошедшего заседание суда по делу о смертельном ДТП перенесли на утро среды.
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Госпитализированный из здания суда Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
«Состояние пациента тяжелое», - сказал собеседник агентства.
Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что врачи подозревают у Ефремова инсульт или предынфарктное состояние.
Ранее было опубликовано видео госпитализации артиста. Медики вместе с судебными приставами погрузили Ефремова в реанемобиль на каталке и увезли в больницу. Из-за произошедшего заседание суда по делу о смертельном ДТП перенесли на утро среды.