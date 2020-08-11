СМИ: Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Госпитализированный из здания суда Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

«Состояние пациента тяжелое», - сказал собеседник агентства.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что врачи подозревают у Ефремова инсульт или предынфарктное состояние.

Ранее было опубликовано видео госпитализации артиста. Медики вместе с судебными приставами погрузили Ефремова в реанемобиль на каталке и увезли в больницу. Из-за произошедшего заседание суда по делу о смертельном ДТП перенесли на утро среды.