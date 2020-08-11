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Адвоката Пашаева не пустили в больницу к Ефремову

Ян Брацкий
15:45 11.08.2020
Охрана больницы остановила адвоката на входе и потребовала от журналистов убрать видеокамеры и телефоны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости

Адвоката Ефремова Эльмана Пашаева не пустили в больницу к своему подзащитному. В клинику он направился сразу после госпитализации актера из здания суда.

Адвоката сопровождают многочисленные журналисты, которые пытаются узнать последние новости о состоянии фигуранта громкого уголовного дела. Охранники остановили адвоката и сопровождавших его лиц на входе и потребовали выключить видеокамеры и смартфоны.

Ранее актер Михаил Ефремов был срочно госпитализирован из зала суда в одну из столичных клиник с подозрением на инфаркт или предынсультное состояние. Со слов его защитника, он плохо чувствовал себя с самого утра.

На сегодняшний день было намечено очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера. По версии следствия, Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто, допустил столкновение со встречной машиной, водитель которой в результате скончался в реанимации.

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