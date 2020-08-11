Лавров заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»

Сергей Лавров уверен, что есть все основания полагать, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен в самое ближайшее время. Об этом министр иностранных дел России заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Участники компании "Северный поток - 2", включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», - сказал министр.

Лавров напомнил, что Россия считает неприемлемыми санкции в отношении трубопровода, которые применяют США и некоторые страны ЕС.

«США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краев, как у нас говорят, грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: США должны иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности», - подчеркнул глава МИД РФ.

Первые ограничительные меры, направленные на то, чтобы остановить возведение «Северного потока-2», США ввели в конце 2019 года. В начале июня 2020 года на рассмотрение Сената Конгресса США внесли законопроект о расширении санкций.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что трубопровод будет достроен с помощью принадлежащего «Газпрому» судна «Академик Черский». Ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» планируют до конца 2020 года.