От матери погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова до сих пор скрывают причины смерти сына

Мать погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова до сих пор не знает причины смерти сына. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Добровинский.

«Слушайте, 87 лет человеку, от нее скрывают, как погиб ее сын», - сказал представляющий интересы семьи Захарова.

Накануне Добровинский показал улику по делу Ефремова: ролик, на котором видно, что после аварии из-за руля внедорожника выходит актер.

Во вторник, 11 августа, хромающего Михаила Ефремова срочно госпитализировали из зала суда. Адвокат артиста заявил, что у актера подозревают инсульт или предынфарктное состояние.