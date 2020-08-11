От матери погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова до сих пор скрывают причины смерти сына
Адвокат Александр Добровинский рассказал, что не знает о состоянии 87-летней женщины.
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Мать погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова до сих пор не знает причины смерти сына. Об этом журналистам рассказал адвокат Александр Добровинский.
«Слушайте, 87 лет человеку, от нее скрывают, как погиб ее сын», - сказал представляющий интересы семьи Захарова.
Накануне Добровинский показал улику по делу Ефремова: ролик, на котором видно, что после аварии из-за руля внедорожника выходит актер.
Во вторник, 11 августа, хромающего Михаила Ефремова срочно госпитализировали из зала суда. Адвокат артиста заявил, что у актера подозревают инсульт или предынфарктное состояние.