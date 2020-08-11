Врачи подозревают у Ефремова инфаркт или предынсультное состояние

Врачи подозревают инфаркт или предынсультное состояние у госпитализированного актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Судебное заседание началось, его привезли в очень плохом состоянии. Я не знаю, зачем его доставили на слушание, он крайне тяжелый, но я не врач. Сказали, что у него инфаркт или предынсультное состояние. Вы сами видели, в каком состоянии он находился. Для него ежедневные судебные разбирательства крайне тяжелы, поймите», - заявил Пашаев.

Ефремова увезли на карете скорой помощи прямо от здания суда, в котором слушалось уголовное дело о смертельном ДТП с его участием.

Ранее было опубликовано видео госпитализации актера. Судебные приставы вместе с медиками погрузили Ефремова в реанемобиль на каталке и увезли в больницу.

На многочисленные уточняющие вопросы журналистов, освещающих процесс и ставших свидетелями произошедшего, сотрудники суда, медики и сам адвокат Пашаев не отвечают.