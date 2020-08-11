Трамп: сотрудники Секретной службы ранили стрелка у Белого дома
Охрана увела президента США с пресс-конференции после сообщений о стрельбе возле Белого дома.
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Секретная служба США ранила человека, устроившего стрельбу возле Белого дома. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
«Похоже, что этот человек был ранен сотрудниками Секретной службы. Посмотрим, что будет дальше», - сказал он журналистам.
Президент добавил, что никто из сотрудников Секретной службы во время инцидента не пострадал.
Ранее стало известно, что охрана увела Дональда Трампа с пресс-конференции. Через несколько минут американский лидер вернулся к журналистам и сообщил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома.
Глава государства отметил, что всех деталей ЧП он не знает, однако ему известно, что открывший огонь человек был один.