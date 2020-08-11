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Трамп: сотрудники Секретной службы ранили стрелка у Белого дома

Роман Захаров
01:45 11.08.2020
Охрана увела президента США с пресс-конференции после сообщений о стрельбе возле Белого дома.
Трамп: сотрудники Секретной службы ранили стрелка у Белого дома
© Фото: pixabay

Секретная служба США ранила человека, устроившего стрельбу возле Белого дома. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Похоже, что этот человек был ранен сотрудниками Секретной службы. Посмотрим, что будет дальше», - сказал он журналистам.

Президент добавил, что никто из сотрудников Секретной службы во время инцидента не пострадал.

Ранее стало известно, что охрана увела Дональда Трампа с пресс-конференции. Через несколько минут американский лидер вернулся к журналистам и сообщил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома.

Глава государства отметил, что всех деталей ЧП он не знает, однако ему известно, что открывший огонь человек был один.

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