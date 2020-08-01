СК назвал приоритетную версию гибели семьи на турбазе в Алтайском крае

Одной из приоритетных версий гибели семьи из четырех человек на турбазе в Алтайском крае является отравление. Об этом заявили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, смерть людей наступила в ночь с 26 на 27 июля, то есть немногим позже их заселения в номер.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», - говорится в заявлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»). Криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора в настоящее время собирают пробы воды и воздуха на турбазе. Назначен ряд судебных экспертиз, которые должны помочь выяснить причину смерти людей.

Тела четырех постояльцев обнаружили после того, как они не освободили номер в назначенное время. При этом в течение нескольких дней другие отдыхающие на турбазе жаловались на неприятный запах на этаже. Известно, что 51-летний мужчина со своей 43-летней супругой, а также сыном 16 лет и дочерью 11 лет, прибыли на отдых на базу близ озера Ая из Барнаула.