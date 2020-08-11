Скорая помощь прибыла в суд к Ефремову
Ранее сообщалась о проблемах актера с сердцем, которые начались на нервной почве.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сотрудники скорой помощи прибыли в Пресненский суд Москвы к актеру Михаилу Ефремову. Заседание задерживается, так как артист плохо себя чувствует.
Ефремов находился в не очень хорошем состоянии еще при входе в здание суда - судебным приставам пришлось поддерживать его за руки.
На 11 августа было намечено очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера. По версии следствия, Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто, допустил столкновение с встречной машиной, водитель которой в результате скончался в реанимации.