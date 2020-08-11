Хромающий Ефремов отправился в Пресненский суд Москвы

Российский актер Михаил Ефремов во вторник, 11 августа, снова отправился в Пресненский суд Москвы. Сегодня пройдет очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста.

«Звезда» публикует видео, снятое в подъезде дома Ефремова: на кадрах видно, как артист сильно хромает, спускаясь по лестнице. Внизу у подъезда его уже ожидает автомобиль, который отвез Ефремова на заседание.

Напомним, ранее адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что состояние здоровья Михаила Ефремова резко ухудшилось за последнее время, у него обострились проблемы с сердцем. Пашаев отметил, что неоднократно предлагал артисту вызвать врача на дом, но тот категорически был против.



Также адвокат артиста подчеркивает, что у Ефремова есть серьезные проблемы со сном: актер плохо спит по ночам.

По версии следствия, Михаил Ефремов в понедельник вечером, 8 июня, в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в реанимации от полученных травм.