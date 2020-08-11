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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Анна Касаткина
13:27 11.08.2020
Мужчину задержали на этапе подготовки к террористическому акту.
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
© Фото: flickr

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Башкортостан предотвратили террористический акт у здания администрации Нефтекамска. Местный житель собирался провести протестную акцию и в ходе нее воспользоваться коктейлями Молотова.

«Данные действия он планировал в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и внушения протестной активности против конституционного строя, к чему активно призывал в сети Интернет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчин задержали на этапе подготовки. Против него возбудили уголовное дело по статьям о подготовке теракта и призыву к террористической деятельности. У злоумышленника изъяли
компьютер, мобильные телефоны, на которых хранились видеоролики со способами приготовления зажигательных смесей. Подозреваемый уже дал показания.

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