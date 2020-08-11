В стране и мире ФСБ предотвратила теракт в Башкирии Анна Касаткина Мужчину задержали на этапе подготовки к террористическому акту. © Фото: flickr Сотрудники Управления ФСБ по Республике Башкортостан предотвратили террористический акт у здания администрации Нефтекамска. Местный житель собирался провести протестную акцию и в ходе нее воспользоваться коктейлями Молотова. «Данные действия он планировал в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и внушения протестной активности против конституционного строя, к чему активно призывал в сети Интернет», - сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчин задержали на этапе подготовки. Против него возбудили уголовное дело по статьям о подготовке теракта и призыву к террористической деятельности. У злоумышленника изъяли

компьютер, мобильные телефоны, на которых хранились видеоролики со способами приготовления зажигательных смесей. Подозреваемый уже дал показания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует