Лавров прокомментировал позицию Берлина по «Северному потоку - 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит конструктивную позицию Берлина по проекту «Северный поток - 2». Об этом министр упомянул на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Массом.

«Мы ценим принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы», - отметил Лавров.

Российский министр иностранных дел добавил, что из экономического блока во время переговоров стороны сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода с учетом давления со стороны США.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас высказался по поводу санкций, введенных Штатами из-за строительства газопровода «Северный поток - 2». Министр выразил несогласие с ограничительными мерами. Маас также напомнил, что решения по европейской энергетической политике принимаются в столицах Европы и совместно в Брюсселе.

Ранее в Германии заявили о нарушении суверенитета Европы из-за американских санкций против «Северного потока - 2». Европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне, отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.