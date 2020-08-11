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В Минздраве показали, как выглядит первая вакцина от COVID-19

Анна Касаткина
13:20 11.08.2020
Вакцина будет вводиться в два укола для формирования длительного иммунитета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Куракин, Пресс-служба Минздрава России

Минздрав России опубликовал первые снимки первой в мире вакцины от коронавируса. На фотографиях показаны ампулы с синей и красной крышками, препарат из них необходимо вводить последовательно в два укола.

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», - пояснили в Минздраве.

© Дмитрий Куракин, Пресс-служба Минздрава России

О том, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.

Доклинические исследования вакцины прошли в центре Гамалеи Минздрава России и в 48-м НИИ Министерства обороны, клинические - в Сеченовском институте и филиале главного военного госпиталя имени Бурденко. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.

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