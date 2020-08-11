Стрельба у Белого дома: охрана неожиданно увела Трампа с пресс-конференции

Дональд Трамп неожиданно для всех покинул пресс-конференцию в сопровождении охраны. Через несколько минут президент США вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба возле Белого дома.

«Была стрельба около Белого дома. Но за забором», - приводит РИА Новости слова Трампа.

Президент США добавил, что по имеющимся у него сведениям, стрелок был один. Сотрудники Секретной службы ранили его. Трамп уточнил, что раненый был отправлен в больницу, о его состоянии ему не известно. Также глава государства поблагодарил сотрудников Секретной службы за эффективную работу и отметил, что никто из них не пострадал.