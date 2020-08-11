Cтудентов обяжут носить маски с 1 сентября

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что российские школы и ВУЗы начнут учебный год в нормальном и очном режиме с 1 сентября.

«Российские ВУЗы, как и школы, откроются 1 сентября, маски будут обязательными, занятия физкультурой будут на свежем воздухе», - отметил министр, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что иностранных студентов будут допускать в российские учебные заведения только после двухнедельного карантина.

Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов, что в школах с 1 сентября занятия начнутся в очном формате, но массовые мероприятия пока будут отменены.

При этом, по словам министра, в том случае, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории того или иного муниципалитета не позволит открыть школы вовремя, «во главу угла» будет поставлено здоровье учеников и преподавателей.