Прирост зараженных COVID-19 в России впервые с апреля составил менее пяти тысяч
По состоянию на 11 августа показатель составил 4945.
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В России впервые с апреля выявили менее пяти тысяч заболевших коронавирусом – по состоянию на 11 августа этот показатель составил 4945. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
Количество новых зараженных 23 апреля равнялось 4774. После этого показатель не опускался ниже пяти тысяч.
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировали в Москве – 694. В Свердловской области инфицированы за последние сутки 168 человек, в Санкт-Петербурге – 157.
Умерли от коронавируса в стране за сутки 130 человек. По выздоровлению выписались 6494.
Общее количество заболевших в стране достигло 897 599. Из них погибли 15 131, выздоровели – 703 175.