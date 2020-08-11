Прирост зараженных COVID-19 в России впервые с апреля составил менее пяти тысяч

В России впервые с апреля выявили менее пяти тысяч заболевших коронавирусом – по состоянию на 11 августа этот показатель составил 4945. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Количество новых зараженных 23 апреля равнялось 4774. После этого показатель не опускался ниже пяти тысяч.

Наибольшее число случаев заражения зарегистрировали в Москве – 694. В Свердловской области инфицированы за последние сутки 168 человек, в Санкт-Петербурге – 157.

Умерли от коронавируса в стране за сутки 130 человек. По выздоровлению выписались 6494.

Общее количество заболевших в стране достигло 897 599. Из них погибли 15 131, выздоровели – 703 175.