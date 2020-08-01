«Уснул за рулем»: источник раскрыл подробности столкновения бензовоза с самолетом в Шереметьево

Столкновение бензовоза с аэробусом А321 в московском аэропорту Шереметьево могло произойти из-за того, что водитель наземного транспортного средства уснул за рулем. Об этом «Звезде» рассказал источник в воздушной гавани.

«Под морду заехал, кабину смяло. На самолете пока летать нельзя», - объяснил он.

Другой источник сообщил, что лайнер стоял на стоянке и в ближайшее время его вылет не планировался, отметив, что теперь судно точно не сможет подняться в воздух до проведения ремонтных работ.

При этом оба собеседника «Звезды» уточнили, что возгорания в результате инцидента не было.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом «Аэрофлота» Airbus A321. На опубликованных в Сети снимках видно, что крыша топливозаправщика смята. Носовая часть воздушного судна также получила повреждения.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что внутри лайнера в момент происшествия никого не было. Как, в свою очередь, сообщили в экстренных службах, в результате инцидента пострадал водитель топливозаправочного автомобиля.