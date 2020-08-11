Модуль «Наука» отправлен на Байконур

Новый модуль «Наука» российского сегмента Международной космической станции отправлен из Центра Хруничева на космодром Байконур. После 25 лет строительства был завершен с положительным результатом полный цикл пневмоиспатаний. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«По прибытии модуля на технический комплекс космодрома специалистами Центра Хруничева будут проведены работы по подготовке всех его систем к комплексным испытаниям», - говорится в сообщении.

В общей сложности полный комплекс контрольных проверок и предстартовая подготовка модуля займет примерно около 9 месяцев. Старт «Науки» на ракете-носителе «Протон-М» запланирован на апрель 2021 года.

Напомним, что модуль «Наука» начали строить в 1995 году, как дублер модуля МКС, потом было принято решение переоборудовать его в научную станцию. Из-за технической ошибки модуль трижды разбирали и собирали: в баках была обнаружена стружка, были долгие поиски решения.

На сегодняшний день «Наука» является самым современным лабораторным комплексом, которому предстоит работать на околоземной орбите. Чтобы новый модуль пристыковался к МКС потребуется десять выходов в открытый космос. В «Науке» также будет спальное место для третьего российского космонавта и второй туалет российского сегмента МКС.