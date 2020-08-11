«Это уголовка какая-то»: футболист Кравченко рассказал о нападении Широкова на судью
Игрок любительской футбольной команды «Ничего Обычного» Виктор Кравченко рассказал подробности нападения российского спортсмена Романа Широкова на судью Никиту Данченкова.
По словам футболиста, он ни разу не сталкивался с подобным поведением коллег по цеху во время матча.
«Широков выходит один на один с Данчековым, продолжая пинать мяч во время спорного момента. Потом судья разрешает командам играть дальше. Широков продолжает орать на него, судья тянется за красной карточкой», - рассказывает футболист на видео, которое позже попало в соцсети.
После этого к судье подбегает другой игрок и пытается оттолкнуть Данчекова, чтобы тот не дал Роману Широкову карточку.
«Широков продолжает кричать и угрожать судье. В итоге он показывает красную карточку и Широков со всей дури влетает в него, кулаком в челюсть, попадает в бровь», - подчеркнул Кравченко.
После этого судья падает. Широков, по словам спортсмена, дает ему ногой по животу.
«Конец игры. Это уголовка какая-то. Я такого нигде не видел», - подытожил Кравченко.
Напомним, по итогам драки у главного арбитра встречи Никиты Данчекова была рассечена бровь, ему оказали скорую медицинскую помощь. Роман Широков в данном турнире играл за команду телеканала «Матч ТВ».