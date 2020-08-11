Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от COVID-19
Президент подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно.
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Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Соответствующее заявление российский лидер сделал на совещании с правительством, где объявил о госрегистрации первой российской вакцины от COVID-19.
«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим, и все», - рассказал Путин.
Президент также объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.