Шойгу: более 700 тысяч подростков вступили в «Юнармию»

Движение «Юнармия» объединяет уже без малого 760 тысяч подростков, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня юнармейцев почти 760 тысяч по стране. Это самое большое, самое масштабное, самое организованное движение в стране», - сказал он на совещании по итогам посещения базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

Ранее школа юнкоров «Юнармии» запустила серию обзорных видеороликов, в которых рассказывает о лучших вузах страны. В первом выпуске юнкоры уже побывали на дне открытых дверей в Московском высшем общевойсковом командном училище (МВОКУ).

«Юнармия» - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года.

Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА (в лице его заместителя Светланы Хоркиной), а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин.