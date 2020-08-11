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Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Анна Касаткина
11:29 11.08.2020
Президент отметил, что вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет к заболеванию.
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. О том, что процедура пройдена, он сообщил на совещании с членами правительства.

«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», - сказал Путин.

Более подробно рассказать об этом президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко. При этом Путин отметил, что вакцина работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет.

«И, повторяю, прошла все необходимые проверки», - добавил он.

Путин также поблагодарил всех, кто работал над вакциной, и подчеркнул, что это очень важный шаг для мира.

Мурашко отметил, что регистрационное удостоверение в полном формате выдается России первой, в ряде других стран пока еще ведутся клинические испытания вакцины.

«Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации, на условиях, есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования», - сказал министр.

По словам Мурашко, российская вакцина доказала свою эффективность, так как у всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.

«При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», - уточнил он.

Доклинические исследования вакцины прошли в центре Гамалеи Минздрава России и в 48-м НИИ Министерства обороны, клинические - в Сеченовском институте и филиале главного военного госпиталя имени Бурденко, пояснил министр здравоохранения.

О том, что документы, которые необходимы для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России и НИЦ им. Гамалеи, находятся на экспертизе, в Минздраве рассказали 7 августа.

Ранее сообщалось, что выпуск вакцины от COVID-19 российского производства может начаться уже осенью этого года. Первыми ее получат врачи и учителя.

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