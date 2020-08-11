В МИД Литвы сообщили о нахождении Светланы Тихановской в стране
Кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве. Об этом сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс в соцсетях.
«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», - заявил министр.
Он также подчеркнул, что Тихановская была задержана в Белоруссии примерно на семь часов.
«Главное, что она находится в безопасности, так как до этого была в Белоруссии задержана и в задержании пробыла около семи часов», - уточнил он.
При этом не сообщается, на какое время Тихановская прибыла в Вильнюс и что она планирует делать в стране.
Тихановская, согласно предварительным данным ЦИК, заняла на президентских выборах второе место, набрав 10,09% голосов. При этом более 80% голосов набрал действующий лидер страны Александр Лукашенко.