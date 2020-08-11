СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута

Лидер Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб получили информацию от служб безопасности страны о наличии в морском порту Бейрута взрывоопасных грузов еще в июле этого года, за две недели до трагедии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах.

По данным СМИ, руководство страны заранее предупредили, что 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, несут реальную угрозу безопасности ливанской столицы.

Reuters пишет, что президенту и премьеру 20 июля было направлено соответствующее письмо с выводами комиссии, занимавшейся вопросом хранения взрывоопасных веществ на складах столичной гавани.

Специалисты указывали, что опасные грузы необходимо немедленно вывести из Бейрута.

Ранее директор порта и глава таможенной службы республики Бадри Дахер рассказал, что ливанская таможня просила вывезти опасные грузы с территории морского порта. Однако данные просьбы игнорировались в течение шести лет.

Напомним, трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. По данным Минздрава Ливана, на 8 августа без вести пропавшими числились более 60 человек, сообщалось о 154 погибших.