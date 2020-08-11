СМИ: исполнительницу хита «Ягода-малина» Легкоступову нашли с пробитой головой
У певицы отек мозга, она находится в коме.
© Фото: Валентина Легкоступова, Официальная группа, VK
Певицу Валентину Легкоступову обнаружили в ее квартире в Москве с пробитой головой. Исполнительницу хита «Ягода-малина» госпитализировали, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у Легкоступовой отек мозга, она находится в коме. Обнаружила женщину дочь - на теле певицы также были синяки, а рядом находился ее муж Юрий Фирсов.
Утверждается, что в последние несколько дней супруги выпивали дома и ни с кем не выходили на связь. Дочь Легкоступовой вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику, однако затем из-за выявленной травмы певицу перевели в другую больницу и экстренно прооперировали. Фирсов сбежал, сейчас его разыскивают, уточняет aif.ru.