СМИ: исполнительницу хита «Ягода-малина» Легкоступову нашли с пробитой головой

Певицу Валентину Легкоступову обнаружили в ее квартире в Москве с пробитой головой. Исполнительницу хита «Ягода-малина» госпитализировали, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, у Легкоступовой отек мозга, она находится в коме. Обнаружила женщину дочь - на теле певицы также были синяки, а рядом находился ее муж Юрий Фирсов.

Утверждается, что в последние несколько дней супруги выпивали дома и ни с кем не выходили на связь. Дочь Легкоступовой вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику, однако затем из-за выявленной травмы певицу перевели в другую больницу и экстренно прооперировали. Фирсов сбежал, сейчас его разыскивают, уточняет aif.ru.