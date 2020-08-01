Бензовоз протаранил самолет в Шереметьево: кадры с места

В Сети появились фото из московского аэропорта Шереметьево, где бензовоз протаранил самолет. Снимки опубликовал паблик «Страница новостей» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент в аэропорту произошел в 5.49 утра. Водитель спецтранспорта столкнулся с Airbus A321, который находился на стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

«Автомобиль и воздушное судно имеют повреждения, пострадавших нет. Событие не повлияло на функционирование аэропорта... Обстоятельства и причины события устанавливаются», - сообщили в пресс-службе Шереметьево.

На кадрах видно, что бензовоз въехал в носовую часть самолета. На передней части фюзеляжа появились серьезные повреждения, как сообщается, лайнер пришлось временно отстранить от полетов.

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