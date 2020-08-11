В Госдепе раскритиковали президентские выборы в Белоруссии

Государственный секретарь США Майк Помпео дал свою оценку прошедшим в Белоруссии выборам. По его мнению, голосование является «несвободным и несправедливым».

В своем заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, Помпео также обратился к белорусским властям. В частности, дипломат призвал Минск разрешить гражданам «участвовать в мирных собраниях».

Кроме того, по словам госсекретаря, Соединенные Штаты «поддерживают независимость и суверенитет Белоруссии» и стремление белорусского народа к демократическому и процветающему будущему.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, кандидатуру которого поддержали более 80% проголосовавших.