Упавшие деревья и помятые машины: опубликованы кадры последствий урагана на озере Тургояк под Челябинском

В Челябинской области прошел мощный ураган. Стихия, в частности, ударила по популярной у туристов местности рядом с озером Тургояк. Кадры последствий происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

«Подъехали на озеро, поставили палатку. Спустя час начался ураган, который валил деревья. Одной женщине придавило ногу. Я первый раз был в такой ситуации. Сидели в машине и было страшно», - рассказал мужчина на видео, опубликованном в Instagram.

Очевидцы также сообщили, что во время урагана пострадали два автомобиля, которые, тем не менее, покинули берег озера без помощи эвакуатора.

По информации экстренных служб, после того, как ураган закончился, вызовов на Тургояк не поступало.