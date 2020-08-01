В Минздраве назвали сроки начала массовой вакцинации против COVID-19
За вакцинированными пациентами медики будут вести наблюдение.
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Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование – ред.), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц»,- сказал он журналистам.
По словам Мурашко, медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки. Министр добавил, что за вакцинированными пациентами будут вести наблюдение.
Вакцина против COVID-19, разработанная Министерством обороны совместно с центром имени Гамалеи, уже завершила клинические исследования. В данный момент готовится пакет документов для процедуры регистрации.