В Минздраве назвали сроки начала массовой вакцинации против COVID-19

Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнется в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование – ред.), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц»,- сказал он журналистам.

По словам Мурашко, медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки. Министр добавил, что за вакцинированными пациентами будут вести наблюдение.

Вакцина против COVID-19, разработанная Министерством обороны совместно с центром имени Гамалеи, уже завершила клинические исследования. В данный момент готовится пакет документов для процедуры регистрации.