Спасатели ликвидировали открытое горение на территории завода в Ульяновске

Открытое горение в производственном одноэтажном здании в Ульяновске ликвидировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Возгорание произошло вечером 10 августа в доме 1 по улице Шоферов. Пламя полностью охватило одноэтажное строение площадью 40 на 50 метров.

Стоит отметить, что, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по указанному адресу находится Ульяновский патронный завод. Как сообщают местные СМИ, горевшее помещение раньше использовали в качестве склада, однако в последнее время оно не эксплуатировалось.

О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.