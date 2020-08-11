Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 19,7 миллиона

В мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 19,7 миллиона человек, из которых более 728 тысяч пациентов скончались. Такие данные опубликованы на сайте всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в мире было выявлено 253 409 новых случаев заражения COVID-19, скончались 5 719 человек с коронавирусом.

По последним данным ВОЗ, общее число инфицирования COVID-19 в мире составляет 19 718 030 человек, скончались 728 013 пациентов с коронавирусом.

Ранее в чрезвычайном комитете ВОЗ заявили о длительной продолжительности пандемии коронавируса, которая по-прежнему представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и имеющую международное значение.