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Специалисты рассказали, как распознать арбуз с нитратами

Анна Касаткина
10:02 01.08.2020
«Неправильный» арбуз может выдать цвет мякоти и глянцевая поверхность.
Специалисты рассказали, как распознать арбуз с нитратами
© Фото: PublicDomainPictures, Pixabay

В Роспотребнадзоре с наступлением сезона созревания арбузов и дынь подготовили рекомендации по их правильному выбору. Специалисты напомнили, что категорически не стоит приобретать бахчевые в необорудованных местах вдоль автодорог, так как товар не прошел санитарную экспертизу и может впитать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов автомобилей.

При покупке арбуза или дыни каждый человек имеет право попросить показать документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Торговая точка должна быть огорожена и находиться под навесом, арбузы должны храниться в специальных стеллажах и под тентом. Вырезать кусочки на пробу из них строго запрещено, так как в месте разреза очень быстро начинают размножаться микроорганизмы.

Спелый арбуз как правило крупный, имеет целостный покров, его цвет – яркий, блестящий и контрастный. На боку должно находиться светлое пятно, лучше, если оно максимально желтое, даже оранжевое. Кожа арбуза не должна протыкаться ногтем, усику и плодоножке следует быть сухими. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть спелого арбуза красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная и нежная, без слизи, сладкая на вкус.

Специалисты советуют выбирать арбуз среднего размера, ни самый крупный и не самый маленький из предложенных. Перед тем, как разрезать плоды, нужно тщательно вымыть их теплой водой с мылом, чтобы удалить частички почвы, пыли и микроорганизмы, которые способны очень быстро размножаться внутри плода и вызвать кишечную инфекцию. Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то есть его ни в коем случае нельзя.

В Роспотребнадзоре также рассказали о признаках, которые косвенно указывают на наличие нитратов в плоде, хотя достоверно это выяснить можно только в лаборатории.

«Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», - отметили в ведомстве.

Дыни специалисты советуют выбирать по тем же правилам, но есть и небольшие различия: у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, то этот плод покупать не стоит.

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