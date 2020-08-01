В Минздраве заявили о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашкво заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны совместно с центром им. Гамлаеи, завершены.

«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», - сообщил он.

По словам министра, массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться уже в октябре. При этом первыми от инфекции будут привиты врачи и учителя.

Напомним, испытания российской вакцины против коронавируса стартовали в июне. Опытный препарат был введен военнослужащим-добровольцам в госпитале Бурденко.

Ранее стало известно,что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Академик также поблагодарил Министерство обороны РФ за участие в испытаниях вакцины. Он отметил, что тесное сотрудничество между НИИ Гамалеи и военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века.