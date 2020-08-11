В МВД Белоруссии сообщили о первом погибшем в ходе протестов

Один протестующий погиб в результате столкновений в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии.

По данным МВД, трагедия произошла на проспекте Притыцкого. Один из протестующих пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руке. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи. Они проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств трагедии.

Напомним, что массовые беспорядки в Белоруссии начались в воскресенье, 9 августа, после закрытия избирательных участков на президентских выборах. По информации СК республики, возбуждено более 20 уголовных дел, задержаны более 80 человек.