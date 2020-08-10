ЦИК: по предварительным итогам Лукашенко набирает более 80% голосов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
ЦИК: по предварительным итогам Лукашенко набирает более 80% голосов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
|
Каритина дня
09:15 В стране и мире
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
08:14 Спорт
Стали известны пары первого раунда плей-офф НХЛ
07:49 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали о бархатном сезоне на курортах России
07:09 В стране и мире
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Чанми»
06:24 В стране и мире
Эксперт рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях
Популярное
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Эксперт рассказал, чем могут быть опасны сайты знакомств
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета