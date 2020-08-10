Главу ЦИК Белоруссии эвакуировали из Дома правительства ночью после выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что ее в час ночи в понедельник, 10 августа, после президентских выборов эвакуировали из Дома правительства. Здание расположено в самом центре Минска.

«Итоги выборов буквально получались в ручном режиме из-за того, что Центральная комиссия, по крайней мере я с аналитиком, нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства», - подчеркнула Ермошина, пишет РИА Новости.

По ее словам, она не принимала результаты выборов президента республики ночью.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 9,90% голосов. Остальные трое кандидатов получили менее 2%. Еще 6,02% избирателей проголосовали против всех.