В стране и мире Момент падения самолета под Калугой попал на видео Виктория Ивашечкина В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента. © Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ Следственный комитет РФ опубликовал на сайте видео момента крушения легкомоторного самолета в Калужской области. Следователи также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения авиасудна, в результате которого погиб пилот. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного судна)», - сказано в сообщении СК. По предварительным данным Следственного комитета, пилот выполнял бочку - элемент высшего пилотажа, во время которого не справился с управлением и потерпел крушение. Мужчина погиб на месте происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует