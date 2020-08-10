В Белоруссии возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Глава СК Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в Республике были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел», - уточнил он, сообщает «Белта».

По его словам, «все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали».

Правонарушения сопровождались уничтожением имущества, а также сопротивлением представителям власти. Во время осмотров правоохранители зафиксировали использование скамеек, палок, стеклянных бутылок в качестве орудий преступления.

«В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий», - проинформировал глава Следственного комитета.

Также, по его словам, «многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения».

На данный момент установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам.

«Ответственность за данные действия соответственно - до восьми и 15 лет лишения свободы», - заключил Носкевич.

Также он попросил граждан страны и гостей Республики не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что ситуация в Минске после выборов президента страны находится под контролем. Уточнялось, что личный состав милиции переведен на усиленный режим работы.

