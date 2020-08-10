Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни

Иван Линдеманн
08:13 10.08.2020
Главной причиной сокращения жизни, по мнению австралийских медиков, является курение.
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
© Фото: tomwieden, Pixabay

Врачи из Австралийского центра здоровья выяснили, что является одной из главных причин сокращения жизни здорового человека примерно на 10 лет. После того, как специалисты проанализировали данные более 150 тысяч человек, они пришли к выводу, что на продолжительность жизни оказывает влияние курение.

Медики в опубликованном EurekAlert! исследовании сообщили, что каждая выкуренная сигарета увеличивает риск заражения различными заболеваниями на 30% или более. Так, из-за большого стажа курения 17-кратно возрастает шанс развития эмфиземы - болезни дыхательных путей.

Также человек более подвержен онкологическим заболеваниям легких, респираторным и сердечно-сосудистым болезням. Свободные от вредной привычки люди, как показали исследования, в среднем живут на 10 лет дольше курильщиков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
09:15 В стране и мире
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
08:14 Спорт
Стали известны пары первого раунда плей-офф НХЛ
07:49 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали о бархатном сезоне на курортах России
07:09 В стране и мире
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Чанми»
06:24 В стране и мире
Эксперт рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях
Популярное
Популярное
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Эксперт рассказал, чем могут быть опасны сайты знакомств
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.