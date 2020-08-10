Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни

Врачи из Австралийского центра здоровья выяснили, что является одной из главных причин сокращения жизни здорового человека примерно на 10 лет. После того, как специалисты проанализировали данные более 150 тысяч человек, они пришли к выводу, что на продолжительность жизни оказывает влияние курение.

Медики в опубликованном EurekAlert! исследовании сообщили, что каждая выкуренная сигарета увеличивает риск заражения различными заболеваниями на 30% или более. Так, из-за большого стажа курения 17-кратно возрастает шанс развития эмфиземы - болезни дыхательных путей.

Также человек более подвержен онкологическим заболеваниям легких, респираторным и сердечно-сосудистым болезням. Свободные от вредной привычки люди, как показали исследования, в среднем живут на 10 лет дольше курильщиков.