В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Чанми»

В связи с тропическим циклоном «Чанми», который, как ожидается, выйдет в Японское море 11 августа и принесет ливни, в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.

«Ночью и днем 11 августа на востоке южных и юге восточных районов Приморского края ожидаются сильные дожди (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), во второй половине ночи и первой половине дня местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее)», - сказано в сообщении Примгидромета.

Кроме того, ожидается подъем уровня воды в реках на 0,4-1 метр. Возможно подтопление низин, хозяйственных объектов и участков дорог.

Ранее синоптик Примгидромета Борис Кубай рассказал, что 12 августа тропический циклон «Чанми» выйдет на Сахалин.