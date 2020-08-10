В Гидрометцентре рассказали о бархатном сезоне на курортах России

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на курортах Черного моря продлится в 2020 году как минимум на 10 дней дольше, чем обычно.

«Обычно он (бархатный сезон) завершается в середине третьей декады сентября, а в этом году дней на 10 дольше будет как минимум», — отметил синоптик, пишет ТАСС.

Также Вильфанд не исключил, что комфортная температура продержится на побережье до середины октября.

«В этом году за счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Чёрного моря», - рассказал Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд назвал российские курорты, в которых вода прогрелась сильнее всего. По мнению эксперта, в Евпатории, Ялте, Геленджике и Туапсе наиболее комфортная погода для отдыха и купания.