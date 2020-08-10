В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в Минске находится под контролем
Личный состав милиции переведен на усиленный режим работы.
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Ситуацию в Минске, где в воскресенье, 9 августа, после выборов президента начались несанкционированные акции протеста, удалось взять под контроль.
«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», - сообщило агентство БелТА со ссылкой на МВД Белоруссии.
Личный состав белорусской милиции был переведен на усиленный режим работы. Для разгона демонстрантов в Минске милиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В некоторых районах силовикам пришлось применить спецсредства, были задействованы десятки машин скорой помощи.