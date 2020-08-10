Эксперт рассказал, чем могут быть опасны сайты знакомств

Эксперт Роскачества Антон Куканов рассказал о существующей опасности популярных сайтов для знакомств.

При этом, по словам эксперта, знакомства-онлайн в последнее время в связи с ограничением социальных контактов на фоне эпидемии коронавируса пользуются большой популярностью и перестали быть чем-то постыдным.

«Как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительность и внимательность, ведь определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда», — предупредил эксперт в интервью для агентства «Прайм».

По словам Куканова, существует вероятность стать жертвой мошенничества. К примеру, открыв отправленную собеседником ссылку с вредоносным ПО. Также пользователь сервиса можно попасть в ситуацию с шантажистом, которому ранее пользователь отправил откровенные фото.

Эксперт посоветовал пользователям сайтов знакомств критически относиться к процессу взаимодействия с другими пользователями, а также никому не переводить деньги, как бы искусно мошенники их не просили.