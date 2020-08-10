Названы самые востребованные профессии ближайшего будущего

Каждая шестая компания в ближайшие 6-10 лет ждет появления новых профессий. Это связано с модернизацией сферы услуг, производства и цифровизацией.

Опросы ВНИИ труда показали - люди уверены, что в связи с вышеперечисленным должны измениться требования к работникам. Как рассказала РИА Новости директор по развитию систем профессиональных квалификаций Ирина Волошина, уже сейчас развитие интернет-технологий привело к появлению новых профессий. Например, специалист по интеграции облачных приложений и биг-дата.

Несколько востребованных профессий появились в сфере железнодорожного транспорта: оператор системы роботизированного управления терминально-складским комплексом и оператор дистанционного управления моторвагонным подвижным составом.

«Это перспективная профессия, которая уже сейчас становится реальностью. Сейчас беспилотные локомотивы курсируют только по Московскому центральному кольцу, но постепенно они будут вытеснять привычные поезда и на других маршрутах», - сказала Волошина.

Еще одной востребованной профессией, отметила эксперт, является оператор 3D-моделирования. Данные специалисты необходимы в медицине, машиностроении, строительстве.