Смертельные ливни: более 30 человек погибли в Южной Корее из-за непогоды

По меньшей мере 31 человек погиб в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Еще 11 человек, по последним данным, числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил местный центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Отмечается, что с начала августа в Южной Корее идут сильные ливни. Только за минувшие выходные дни 13 человек погибли в городе Кванджу и в провинциях Южная и Северная Чолла.

По данным экспертов, около семи тысяч человек в 11 городах и провинциях вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения, пишет ТАСС.

В результате стихии были повреждены около 14 тысяч жилых и общественных зданий и более четырех тысяч мостов и участков автомобильных трасс.

Местные синоптики прогнозируют усиление дождей. Отмечается, что к Корейскому полуострову приближается тайфун «Чанми». По прогнозам специалистов, во вторник утром, 11 августа, он пройдет в непосредственной близости от острова Чеджудо.

Ранее синоптик заявил, что тайфун «Чанми», зародившийся над акваторией Филиппинского моря, 11 августа, окажет слабое влияние на Приморье, а на следующий день выйдет на Сахалин.