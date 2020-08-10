Эксперт рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что некоторые люди не заражаются коронавирусом.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2», - рассказал иммунолог.

По его словам, подобная ситуация наблюдается при детальном обследовании некоторых медиков, которые в течение нескольких месяцев работали в «красной зоне».

«Контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - рассказал ученый «Известиям».

По мнению Тотоляна, изучение подобных людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусом, не столь затратном и получаемом быстрее, чем вакцина.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, сколько пациентов имеют антитела к коронавирусу в РФ. Выяснилось, что у 20-25% россиян, сдавших соответствующий тест, были выявлены антитела.