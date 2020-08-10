Трамп опроверг слухи о желании добавить себя к мемориалу на горе Рашмор

Дональд Трамп назвал «вымышленными новостями от провальной газеты» информацию, появившуюся ранее в американских СМИ о том, что президент США якобы мечтает высечь свой барельеф пятым на знаменитой горе Рашмор.

«Это вымышленные новости от провальной газеты, у которой плохие рейтинги», - написал Трамп в Twitter.

Он уточнил, что никогда не предлагал разместить свой барельеф рядом с высеченными портретами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

«Хотя учитывая все то, что было достигнуто за первые 3,5 года, это звучит как хорошая идея для меня», - написал Трамп.

В субботу американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе приватной беседы с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм, подарившей ему муляж горы Рашмор, поделился идеей добавить туда и свой портрет. Издания утверждали, что личный помощник Трампа уже интересовался, какие формальности требуется выполнить, чтобы добавить еще один барельеф к монументу.